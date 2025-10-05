RADIO MUQDISHO(SHABEELLAHA HOOSE):-Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo ay taageerayaan saaxiibada caalamiga ah, ayaa xoojiyay howlgalada ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab, iyagoo dilay saraakiil sare oo ka tirsan kooxdaas isla markaana xoreeyay deegaano cusub 24-kii saac ee la soo dhaafay.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxay xoreeyeen deegaanada Awdheegle, Raqayle, Shaangarre, iyo Malabo oo ku yaalla gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo calaamad u ah guul kale oo ka mid ah dagaalka socda ee lagu ciribtirayo kooxda argagixisada ah.
Dhanka kale, duqeymo culus oo ka dhacay Jilib, Mubaarak, Ugunji, iyo Kunya-Barow ayaa lagu dilay maleeshiyaad Khawaarij ah, kuwaas oo uu ku jiray horjeege Maxamed Cismaan Maxamed oo magaciisa afgarashadu ahaa (Tuutax), kaas oo ahaa ku-xigeenka madaxa Amniyaat-ka iyo madaxa iibinta walxaha qarxa ee kooxda.
Saraakiisha hoggaaminayday hawlgallada ayaa waxay sheegeen, in howlgaladani ay dharbaaxo culus ku yihiin shabakadda argagixisada, isla markaana ay mar kale caddeeyeen go’aanka dowladda, ee ah in gebi ahaanba la dabar-gooyo Khawaarijta meel kasta oo ay ku dhuumaalaysanayaan dalka.