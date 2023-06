Dalladda Xarumaha Warbaahinnada Madaxa-bannaan ee Soomaaliya – (SIMHA), ayaa talaadada maanta ah qabanqaabisay tababar wax-ku-ool ah oo ay ka qaybgalayaan in ka badan 25 weriye oo isugu jira ‘RAG iyo Dumar’, kuwaas oo kala metalaya jagooyinka shaqo ee warbaahinta, sida; Tifaftirayaal, soo saarayaal, Tebiyeyaal ama Ribootarro, IWM.

Tababarka oo soconaya seddex maalmood ayey suxufiyiintu ku kororsan doonaan; aqoon, aragti iyo faham gun dheer oo ku saabsan habka tebinta sheekooyinka carruurta iyo u qareemidooda, si loo xaqiijiyo haddii ay heleen saamiga ay ku leeyihiin dowladooda, waalidiintooda iyo guud ahaan bulshada.

Furitaanka Tababarka

Mudane. Daa’uud Aweys Jaamac, Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo furay tabaaraka ayaa ka qaybgalayaasha suxufiyiinta ah ku baorriyey in ay ka faa’iideystaan tabarkan, waxa uuna ka shanqariyey in sida uu Mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed u ekaadoo; uu dalkana ekaanayo. Waxa uuna weriyeyaasha xusuusiyay in ay u xilsaaran yihiin hawlo ka qara weyn tebinta sheekooyinka siyaasadda.

“Siyaasad keliya ma aha in aad tebisaan, ee waa in aad cod u noqotaan malaayiinta carruurta Soomaaliyeed ee dhinac walba uga baahan hiillada, sida; in ay caafjmaad iyo Waxbarasho helaan” ayuu yiri, Wasiir Daa’uud.

Ujeedka Tababarka

Tababarrada sare loogu qaadayo Aqoonta iyo Wacyiga weriyeyaasha ee arrimaha Xuquuqda Aadanaha, sida; ka warramidda sheekooyinka carruurta waa kuwo aad ugu yar ama naadir ka ah wadanka. Waxaana mararka qaarkood dhacda in iyada oo ay weriyeyaashu doonayaan inay difaacaan carruurta ay horseedaan in ay dhibaateeyaan, oo ay uga warramaan hab-tebin taban oo boog ku ahaata noloshooda oo dhan.

Xasan Cali Geeseey, guddoomiyaha Dalladda SIMHA ayaa xusay in seminaarka noocaan ah uu yahay naadir isla markaana looga golleeyahay u qareemidda dhibbaneyaasha iyo in suxufiyiinta yeeshaan awood ay ku shaandheeyaan hor-tebinnada qisooyinka qayb ahaan ka qarsoon warbaahinta ee arimaha carruurta.

“Waxa aan idinkula dardaarmayaa in aad si sax ah uga faa’iideysataan tababarkan, maadaama uu noociisu dhif ku yahay wadanka. Sheekooyinka xuquuqda Aadanaha waa kuwa ugu xooggan ee lagu qiimeeyo kartida iyo hal-abuurka saxafiga” ayuu yiri. Xasan Cali Geesey.

Filashada Ka Qaybgalayaasha

Suxuufiyiinta ayaa ka sokow casharrada ay siinayaan tababarayaasha sare waxa ay sidoo kale yeelan doonaan falanqayno iyo aragti is-dhaafsi, si ay isula helaan sahanka ku habboon halka loo guurayo.

“Hadda waxa ay u badan tahay in aan awood u leeyahay in aan sheeko-wareed ka sameeyo arrimaha carruurta, laakin waxaa dhici karta inay wax badan iga khaldanaan karaan, marka waxa aan filayaa in tababarkan uu i tuso guntinta, si aan si ka sahlan sidii hore ugu qareemo carruurta, oo ah faca na bedelaya ahna dhaxal-sugayaasheenna” ayuu yiri, Cabdullaahi Akhyaar, oo ka mid ah suxufiyiinta nasiibka u yeeshay in uu xaadiro tababarka muhimka ah, isagoo ka yimid dhinaca Jubbaland.

Dardaaranka iyo Gebagabada

Xasan Cali Geeseey, guddoomiyaha Dalladda SIMHA, ayaa sheegay in suxufiyiinta looga baahan yahay inay tijaabiyaan waxtarka xirfadda ay halkan ka helaan.

“Waxa aan idinku boorrin lahaa in saxafi walba ee tababarkan soo xaadiray; in marka uu tababarka xirmo khamiista, uu sameeyo hal warbixin, si uu uga dhigto muraayadda uu isku fiirinayo bal isbedelka uu seminnaarka ku soo kordhiyey” ayuu hadalkiisa ku daray, Mudane Geesey oo u mahadceliyey tababarayaasha seminnaarka iyo hay’adda taabagelisay ee Save the Childreen, oo uu sheegay in la’aanted aysan suuragasheen.

Tababarka oo weriyeyaasha ka qaybgalaya ay ka kala yimadeen magaalada Muqdisho iyo gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Wadanka, ayaa waxaa la soo gabagabayn doonaa khamiista ay taariikhdu tahay 15 bisha Juun 2023.