Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa magaalada Muqdisho Afur Sharafeed ugu sameysay qeybaha kala duwan ee Bulshada Banaadiriga.
Afur Sharafeedkan oo ka dhacay Barxada masjidka Jaamacadda ee degmada Xamarweyne waxaa kasoo qeybgalay siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka, Haweenka, dhallinyarada, aqoonyahanka iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Banaadiriga oo ka kala yimid degmooyinka Shingaani iyo Xamarweyne ee gobolka Banaadir, waxaana xubno u hadlay odayaasha Dhaqanka Banaadiriga ay Wasiir Khadiija Al-Makhzoumi uga mahadceliyeen fidinta gogoshan ayagoo dhinaca kalena aad u bogaadiyey dadaallada Dowladda.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaadiidka, Cirka iyo Dhulka XFS Maxamuud Cabdiqaadir Xaaji Jeego iyo Xildhibaan Cumar Shariif Jeeg oo labaduba ka hadlay Munaasabadda Afurka ayaa uga mahadceliyey Wasiir Khadija Al-Makhzoumi gogoshan ay fidisay iyo isku duubnida ay Bulshada Banaadiriga ku garab istaageen dowladdooda.
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi oo Afur Sharafeedka khudbad ka jeedisay ayaa uga mahadcelisay qeybaha kala duwan ee Bulshada Banaadiriga aqbalaadda ay soo ajiibeen marti qaadka, waxaana ay dhanka kale uga mahadcelisay ducada iyo dhiiri gelinta joogtada ee ay mar walba la garab taagan yihiin siyaasiyiintooda Dowladda ku metesha.