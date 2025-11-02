RADIO MUQDISHO:-Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cali Maxamed Cumar, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Jamhuuriyadda Suudaan ee Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Khaliil Axmed Abakar Afandi.
Labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka laba geesoodka ah iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda Suudaan, gaar ahaan colaadda iyo rabshadaha ka socda El Fasher, arrimaha xuquuqul insaanka, iyo xaaladda amni ee dalkaas.
Wasiiru-dowlaha Soomaaliya ayaa mar kale xaqiijiyay taageerada Soomaaliya ee midnimada, madax-bannaanida iyo xasilloonida Suudaan, isaga oo ku baaqay xal nabadeed in laga gaadho colaadda ka soo cusboonaatay dalkaasi Suudaan.