Waa waaber cusub oo u baryay Soomaaliya, iyadoo markabka qodista shidaalka ee Turkiga Çağrı Bey uu soo gaaray biyaha dalka, si uu u bilaabo howlgalkii ugu horreeyay ee qodista shidaalka badda (offshore) ee Soomaaliya.
Markabkan ayaa la filayaa inuu si rasmi ah ugu soo xirto Dekedda Muqdisho maalinta Jimcaha, 10-ka April, halkaas oo laga bilaabi doono diyaarinta iyo fulinta howlaha sahminta iyo qodista shidaalka.
Tallaabadan ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo Soomaaliya u horseedi karta horumar dhaqaale, maadaama sahminta shidaalka badda ay fure u noqon karto kobaca dhaqaalaha, abuurista fursado shaqo, iyo soo jiidashada maalgashi caalami ah.
Sidoo kale, iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga ee dhinaca tamarta ayaa muujinaya kalsoonida caalamku ku qabo kheyraadka dabiiciga ah ee dalka, gaar ahaan shidaalka ku jira xeebaha dheer ee Soomaaliya.