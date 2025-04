Afhayeenka Wasaaradda gaashaandhigga XFS Sheekh Abuukar Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay aad usoo dhoweynayaan dibedbaxyada ka dhanka ah nabad-diidka ee lagu qabtay muqdisho iyo in ay shacabka ku nool caasimadda dareenkooda ka muujiyaan dhibaatada ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku hayaan khawaarijta.

Afhayeenka oo la hadlayay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in ay shacabka Soomaaliyeed garab istaagaan wiilashooda xaq u dirirka ah ee naftooda, maalkooda iyo dhiiggooda badbaadinayo, iyagoo ku dhiirraday in ay bannaanbax ku muujiyay dareenkooda.

Wuxuu sheegay afhayeenku in ay shacabku maanta ka baxeen xilligii ay ka baqi jireen wax ka sheegidda khawaarijta, balse dedaallo badan oo muujisay xukuumadda Dan-Qaran ay suurto gal noqotay in goob fagaaro ah laysugu yimaaddo lagana hadlo dhibaatada kooxda.

Afhayeenka Wasaaradda gaashaandhigga XFS Sheekh Abuukar Maxamed Xasan ayaa sheegay in ay meesha ka baxday beentii ay shacabka ku qaldi jireen mar hadday arkeen in ay bulshadii kasoo jeedaan, taas oo guud ahaan ciidamada Qaranka u ah dhiirrigelin halka argagixisaduna ay u tahay dhabar jab.