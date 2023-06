Mas’uuliyiin ka socda ciidamada Qalabka sida qeybta Galmudug ayaa gaaray degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, waxaanna hoggaaminayay xeer ilaaliyaha Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Galmudug Cabdullaahi Maxamed Muuse Keyse.

Saraakiisha ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee ciidamada,iyagoo halkaas warbaahinta kula hadlay, waxayna kula dardaarmeen in ay ilaaliyaan amniga, anshaxa iyo nabad galyada guud goobaha ay ka xoreeyeen kooxda Khawaarijta Al-shabaab.

Taliyaha Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa Amar dul dhigay ciidamada howlgallada ku jira ee sii baacsanaya Khawaarijta Al-shabaab.

Gaashaanle sare Cabdullaahi Muuse ayaa ciidamada u balan qaaday inuu kala shaqeynayo sidii ay ku heli lahaayeen baahiyadooda dhanka ciidanka kuna dhiira geliyay in ay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada.

” Maanta waxaa idin hortaagan maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxay idin kugu timid saddex maaddo, mar in ay idinla howlgasho,mar dambiyada ciidamada dhexdooda geliyaan xabad ha noqoto, dil ha noqoto ama dhaawaca in ay idinka la hadasho, marna badbaadada shacabka in ay idin lala hadasho, shacabka aan u soo hiilinay inaan badbaadino guryahooda la furan,” ayuu yiri taliyaha.

Taliyaha ayaa sidoo kale, ciidamada kula dardaarmay in ay xoogga saaraann sidii loo badbaadin lahaa nafta iyo hantida muwaadinka Soomaaliyeed oo ay u soo dhaarteen, taas oo suurta gelineysa in wada shaqeyn dhow yeeshaan shacabka iyo ciidamada, xooggana la isugu geeyo ciribtirka Khawaarijta.

Sidoo kale, waxaa warbaahinta la hadlay Gaashaanle Saahid Jaamac Faarax, taliyaha guutada 17-aad kumaandooska Gor Gor ayaa adkeeyay amarka taliyaha, isagoo tilmaamay inaan la arki karin askari xabad ku dhex ridaya magaalada dhexdeeda.

” Xabadda bilaa micno darada loo ridayo, waad ogtihiin, ma ogolaan doono in xabad lagu soo iibiyay canshuur laga qaaday hooyo suuqa caano ku iibineysa bilaa micno daro loogu rido magaalada dhexdeeda,”.

Howlgallada ka dhanka ah kooxda Khawaarijta Al-shabaab ayaa si dar dar ah kaga socda bariga gobolka Galgaduud, halkaas oo ciidamada xoogga Dalka iyo dadka deegaanka dhaq dhaqaaq xooggan ka wadaan.