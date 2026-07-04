Ciidanka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA), ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhacay duleedka deegaanka Basra ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ku khaarijiyay siddeed dhagar-qabe oo ay ku jireen horjoogeyaal, kuwaas oo ka kala tirsanaa qeybaha miinooyinka iyo fulinta weerarrada hoobiyeyaasha ah ee Khawaarijta.
Bartilmaameedka howlgalka oo ahaa goob ay Khawaarijtu ku shirayeen oo ku taalla hareeraha jiinka webiga ee duleedka Basra ayaa lagu dilay horjoogihii kooxda u qaabilsanaa dhagaraha miinooyinka iyo horjoogihii kooxda fulisa weerarrada argagixiso ee loo adeegsado hoobiyeyaasha nooca 107mm, kaas oo lagu magacaabi jiray Axmed Eybka Caalim (Daqare), iyo lix xubnood oo kale oo ka tirsanaa kooxdiisa.
Howlgalkan ayaa jab culus ku noqday shabakaddii Khawaarijta u qaabilsanayd qorsheynta iyo fulinta weerarrada hoobiyeyaasha ah. Xog sirdoon ayaa sidoo kale xaqiijisay in cadowgu meydadka horjoogeyaashii lagu dilay ka qaadeen goobta howlgalka, iyaga oo si qarsoodi ah ugu aasay deegaan kale.
Howlgalladan waxay qeyb ka yihiin dadaallada joogtada ah ee lagu wiiqayo awoodda Khawaarijta iyo burburinta shabakadaha qorsheeya weerarrada argagixisada. Fadlan muwaadin, wixii khatar amni ah ama macluumaad la xiriira Khawaarijta Al-Shabaab/Daacish la wadaag NISA: 199 / 0770747474 / 0620545454.