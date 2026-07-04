Afartaan Eedeysane, ayaa lagu Eedeyey Kamid Noqoshada Khawaarijta oo ay qaabilsanaayeen Fulinta Qaraxyada, Dilalka Gaadmada ah, Basaasid, Tashkiilin iyo Kala gudbinta Xubnaha Kooxda, Waxaana seddex kamid ah lagu Qabtay Kululeysada Raashinka & Gasaca rinjiga oo ay ku jireen Waxyaabaha Qarxa & Sidoo kale Agabyo kale oo ay ku howlgalayeen.
Maxamed Cabdullaahi Cabdulle oo Afgarasho u aheyd Suldaan, ayaa horey uga tirsanaa Kooxdii Xasbul Islaam ee burburtay, Billowgii 2012 ayuuna ku biiray Khawaarita oo fikirkooda aad ula dhacsanaa, waxaana laga dhigay darawal kala gudbiya Hubka, dhaawacyada, saadka & Howlo kale, gacan fudeedka, Firfircoonida & Xiisaha uu u qabay daadinta dhiigga shacabka, ayaa ka dhigtay in kooxda ay u aragto shaqsi muhiim ah, mushaar dhan Seddex Boqol iyo Toban Dollar ayaana loo qoray oo lacag badan u dhiganta marka la joogo Argagixisada dhexdooda, maadama dagaalemeyaasha ay kooxda siiso lacag dhan Labaatan Dollar bishii.
Kuunyo barrow, Sablaale, Mubaarak, Ugunji, Biibi, Gandershe, Basro & Deegano kale, ayuu kasoo shaqeeyey, Waxaana lagu qabtay Muqdisho isaggoo Muuqaal basaasid ah ka duubayo Xerada Ciidanka Booliis Milataara ee deegaanka Jaziira, Kaamiradana ku qabanayo difaacyada & Meelaha laga soo geli karo.
Aweys Cabdalla Cali Kaamiri oo Shubka Saciid oo looga yaqaanay kooxda dhexdeeda, ayaa Khawaarijta ku Biiray Sanadkii 2017, kadib Tashkiilinta Eedeysanaha 1aad Maxamed Cabdullaahi Cabdulle Suldaan, Markiisii hore Basaasnimo & inuu soo gudbiyo Xogaha Ciidamada, ayaa loo Xilsaaray, balse mar dambe, ayaa loo soo beddelay Muqdisho, si uu u qabto Fulinta dilalka gaadmada ah & Qarxinta Baalooyinka ay ku xiran Kaamirooyinka CCTV oo Khawaarijta ay u arkeen Culeys ay ka qaban waayeen howlahooda argagixisanimo.
Shubka Saciid oo la baray Sameynta Waxyaabaha Qarxa, ayaa horjooge u noqday Saciid Xasan Isaaq Rooble oo Diiriye ku Howlgalaayey & C/naasir Cali Axmed oo isna Ikrama Afgasho u aheyd, Waxayna Seddexdooda Fuliyeen Qaraxyo lala beegsaday Goobo Ganacsi, Guryo, Shaqsiyaad & Ciidamo ka tirsan Booliska, Gacantoodana waxaa ku baxay dad ahaa indhaha Bulshadda.
Shabakadaan uu horjoogaha u ahaa Shubka Saciid ayaa a liftay Farsamo ugub aheyd, taasi oo ah inay qarax ku dhex farsameeyaan Kululeysada Raashinka & Gasaca Rinjiga, Balse uma suurta gelin inay adeegsadaan, dhagartaasna waxaa soo afjaray Ciidamada ammaanka oo soo qabtay Seddexdooda & agabkii ay ku howlgalayeen.
Kow iyo Labaatankii Bishii Kow iyo Tobnaad ee Sanadkii 2024 ayey Afartooda kasoo Muuqdeen Maxkamadda Darajada 1aad ee CQS, Dhowr fadhi oo Garsoorka ay ka yeesheen Kiiskooda, ayey kasoo saareen Xukuno kala duwan, Balse Xafiiska Xeer ilaalinta Ciidamada oo baaris kale kadib helay Raadad, Cadeymo dheeraad ah, Qasaaro Baaxad weyn & dhibaneyaal markii hore aan la helin sababo la xiriira inay ku maqnaayeen Caafimaad dibada ah, ayaa qaatay Racfaan.
Maxkamadda sare ee Ciidamada Qalabka sida oo aqbashay Racfaanka xafiiska Xeer Ilaalinta, ayaa Lix iyo Tobankii Bishaan u fariisatay Ka Garnaqinada Kiiska Afartaan Eedeysane, Maanta ayeyna Go’aan kasoo saartay Galkaan.
Maxkamadda sare ee CQS, ayaa Aweys Cabdalla Cali Kaamiri (Shubka Saciid) iyo C/naasir Cali Axmed (Ikrama) ku Xukuntay Xabsi Daa’in (Cimrigaa haku Furto) Sidoo kale Saciid Xasan Isaaq Rooble (Diiriye), ayaa lagu Xukumay Shan iyo Toban Sano oo Xabsi Argagixiso ah, Halka Maxamed Cabdullaahi Cabdulle (Suldaan) lagu Xukumay Toban Sano Xabsi Argagixiso ah.
Sida uu Warbaahinta u sheegay Sarreeye Guuto Liibaan Cali Yarow, Guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Ciidamada Qalabka sida.