Culumo uu hoggaaminayo Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayaa maanta fagaare kula hadlay bulshada iyo maamulka Degmada Balcad, iyagoo jeediyay dardaaran diini ah iyo talooyin la xiriira midnimada, nabadgelyada, iyo xoojinta wada-shaqeynta ka dhaxeysa shacabka iyo maamulka.
Kulanka oo ay ka soo qeyb galeen masuuliyiin ka tirsan degmada, odayaal dhaqan, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa culimadu ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta amniga, ka fogaanshaha fitnada, iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Sheekh Xuseen Cali Jabuuti ayaa si gaar ah u xusay doorka ay culimada ku leeyihiin wacyigelinta bulshada, xalinta khilaafaadka, iyo taageeridda dadaallada nabadda iyo horumarka. Dhankooda, maamulka Degmada Balcad ayaa soo dhaweeyay hadallada culimada, iyagoo ballanqaaday in ay la shaqeyn doonaan culimada iyo bulshada si loo xoojiyo nabadgelyada iyo adeegyada bulshada.
Ugu dambeyn, culimada ayaa bulshada ku boorriyay in ay xoojiyaan walaaltinimada, iska ilaaliyaan hadallada iyo falalka hurin kara khilaafaadka, isla markaana ay garab istaagaan maamulka si loo gaaro horumar waara iyo nolol nabdoon. Waxay sidoo kale carrabka ku adkeeyeen in nabadgelyadu tahay mas’uuliyad wadareed, ayna muhiim tahay in qof walba doorkiisa ka qaato ilaalinta xasilloonida iyo midnimada bulshada Degmada Balcad.