Wasiirka Xanaanada Xoolaha ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa kormeer shaqo ku tagay Suuqa Xoolaha iyo xeryaha ay ku nool yihiin barakacayaasha magaalada Gaalkacyo, isagoo u kuurgalay xaaladda guud ee ganacsiga xoolaha iyo duruufaha nololeed ee dadka danyarta ah.
Wasiirka ayaa kulan la qaatay ganacsatada suuqa, odayaasha xeryaha iyo mas’uuliyiinta deegaanka, isagoo dhageystay cabashooyin iyo talooyin la xiriira caqabadaha ka jira suuqa iyo baahiyaha aasaasiga ah ee barakacayaasha.
Intii uu kormeerka ku guda jiray, Wasiirka ayaa ballanqaaday in Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ay la shaqeyn doonto hay’adaha ay khuseyso si loo horumariyo adeegyada la xiriira xoolaha, loona helo taageero degdeg ah oo wax looga qabanayo baahiyaha barakacayaasha, gaar ahaan dhinacyada caafimaadka, biyaha iyo quudinta xoolaha.
Waxa uu sidoo kale adkeeyay muhiimadda ay leedahay daryeelka xoolaha iyo doorka ay ka ciyaaraan dhaqaalaha iyo nolosha bulshada Galmudug.