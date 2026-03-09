Dekedda Weyn ee Muqdisho ayaa si rasmi ah ugu biirtay Ururka Caalamiga ah ee Dekedaha International Association of Ports and Harbors (IAPH), oo ah midow caalami ah oo la aasaasay sanadkii 1959, xaruntiisuna tahay Tokyo, Japan, kana kooban in ka badan 190 dekedood oo ku kala yaalla 89 dal oo caalamka ah.
Ku biirista midowgan waxay Dekedda Muqdisho u fureysaa fursado cusub oo ku aaddan iskaashi caalami ah, horumarinta tiknoolajiyada dekedaha, is-weydaarsiga khibradaha, iyo xoojinta dadaallada lagu ilaalinayo deegaanka badda. Sidoo kale, waxay sare u qaadaysaa doorka Dekedda Muqdisho ee ka qeyb qaadashada horumarinta ganacsiga iyo isu socodka badeecadaha ee heer gobol iyo heer caalami.