Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Dowladda Suudaan, ayaa shaaca ka qaaday in hoggaanka ciidamada Suudaan iyo kuwa Taageero degdeg ah, ay isku afgarteen inay wakiillo u dirsadaan wadahadallada la filaya in ay ka dhacaan Sacuudiga.

Aqbalaada wada xaajoodka ayaa yimid xilli dalal badan oo Afrikaan ah ay isku dayayaan inay dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan, waxaana wali dalkaasi ka socda daadgureynta dadka ajnabiga ah ee ka baxsanaya dagaalada.

Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Suudaan, Volker Peretz, oo la hadlay Associated Press, ayaa sheegay in labada dhinac ee uu iskahorimaadku u dhexeeya ay aqbaleen inay wakiillo u soo dirsadaan wadahadallo la qorsheynaayo in dhawaan lagu qabto Sucuudiga.

Dagaalada ka qarxay Suudaan, ayaa sababay barakac gudaha ah iyo mid dibadda ah, sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, 75,000 oo qof ayaa ku bara kacay isla gudaha dalkaasi, sidokale 20,000 oo qof ayaa u gudbay dalka Chad, halka dad gaaraya 6,000 ay u gudbeen Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika, Itoobiya iyo Koonfurta Suudaan.

Dagaalada ayaa sameeyay 12 ka mid ah gobolada Suudaan oo ay ku nool yihiin 45 milyan oo ruux, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee France Press.