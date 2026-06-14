RADIO MUQDISHO:-Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka XFS, Mudane Faysal Aadan Xasan ayaa maanta furay munaasabad lagu soo dhaweeyay Nootaayooyin cusub oo lagu magacaabay Xeer Madaxweyne, Munaasabadda oo ka dhacday xarunta Wasaaradda ayaa Nootaayooyinka lagu guddoonsiiyay shahaadooyinkooda rasmiga ah, si ay usii amba-qaadaan doorkooda ku aaddan adeegyada Nootaayo ee dalka.
Xoghayaha Joogtada ah ayaa munaasabadda ka sheegay in magacaabista Nootaayooyinka cusub ay tahay tallaabo lagu xoojinayo bulshada inay si fudud ku hesho adeegyada sharci ee Nootaayooyinka, isagoo kula dardaarmay in ay si daacadnimo iyo mas’uuliyad leh u gutaan waajibaadkooda.