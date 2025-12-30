Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay si cad oo rasmi ah u garab taagan tahay ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya (JFS), iyadoo carrabka ku adkaysay in Soomaaliya tahay dal leh qaranimo buuxda iyo xuduudo caalami ah oo la aqoonsan yahay.
Hadalkan ayaa Dowladda Ruushka ka jeedisay kulankii degdegga ahaa ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay (QM), ka dib markii ay hadallo jeediyeen danjireyaasha Soomaaliya iyo Israa’iil, iyo sidoo kale dalal kale oo muujiyay mowqifyadooda ku aaddan xaaladda ka taagan madaxbannaanida Soomaaliya.
Ruushka ayaa si cad u muujiyay diidmadeeda tallaabo kasta oo wax u dhimaysa qaranimada, midnimada, iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, iyadoo ku adkaysay in aan la aqbali karin faragelin dibadeed oo lagu sameeyo arrimaha gudaha ee dalka.
Sidoo kale, Dowladda Ruushka ayaa ku biirtay dalalka kale ee Golaha Ammaanka ku muujiyay in ay lama taabtaan tahay madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isla markaana ay waajib tahay in la ixtiraamo shuruucda iyo mabaadi’da caalamiga ah ee quseeya dowladnimada.
Ugu dambayn, Ruushka ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay qaataan mowqif midaysan oo lagu ilaalinayo midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya,