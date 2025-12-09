Guddoomiyaha Golaha Midowga Culimada Soomaaliyeed, Sheekh Aaden Abuukar Cismaan (Suufi Yare) oo hoggaaminaya xubno ka tirsan Golayaasha Culimada ayaa booqasho ku tagay bakhaarka keydka gargaarka ee Hay’adda Maareynta Musiibooyinka, halkaasoo uu ku soo dhaweeyay Gudoomiyaha Hay’adda Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle.
Ujeedka booqashada culimada ayaa ahaa, sidii bulshada Soomaaliyeed ee wax haysata, qurbajoogta, ganacsatada, hay’adaha samafalka iyo deeqbixiyeyaasha caalamiga ah loogu soo bandhigi lahaa inuu jiro gaabiskii ugu adkaa ee dhanka taageeradii ka imaan jirtay dibadda, taasoo sababtay in xilligaan oo dalku wajahayo abaartii ugu darnayd in muddo ah ay bakhaarradii gargaarku maran yihiin.
Culimada ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee Alle wax siiyay in ay u istaagaan samata-bixinta walaalahooda tabaaleysan, isla markaana ay ka qayb qaataan gurmad wadajir ah oo degdeg ah. Sidoo kale waxay farriin u direen beesha caalamka, iyagoo xusuusiyay in waqtigan uu yahay mid adag oo u baahan in laga jawaabo baaqyada gurmad ee Soomaaliya.