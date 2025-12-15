Mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta Golaha Shacabka ku yeeshay kalfadhiga 7-aad, kulankiisa 22-aad. Kulanka waxaa shir-guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), waxaana ku wehlinayay Guddoomiye Ku-xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka, Mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow.
Ugu horreyn, Habdhowraha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan (Nuux), ayaa dhaariyey Wasiirka Magacaaban ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha, Mudane Jamaal Maxamed Xasan.
Intaas ka dib, Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa akhrinta koowaad marsiiyey Hindise Sharciyeedka Dhisidda Hay’adda Adeegga Saadaasha Hawada iyo Cimilada Soomaaliya, iyo Hindise Sharciyeedka Sharciga Dhisidda Hay’adda Qaran ee Maareynta Deegaanka, kuwaas oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada. Warbixinta labadan hindise sharciyeed ayaa Golaha la wadaagay Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Mudane Bashiir Maxamed Jaamac.
Sida uu qabo Xeer-hoosaadka Golaha Shacabka, maadaama labadan hindise sharciyeed ay mareen akhrinta koowaad isla markaana aanay furnayn dood, qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada weydiiyey su’aalo la xiriira mabaadi’da guud ee hindise sharciyeedyadan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), oo kulanka soo xiray, ayaa faray guddiga ku shaqada leh labadan hindise sharciyeed in ay soo diyaariyaan akhrinta labaad, isla markaana dib ugu soo celiyaan Golaha si looga doodo.