Xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Mudane Kamaal Daahir Guutaale, ayaa daahfuray kulan aqoon-is-weydaarsi ah oo ku saabsan hagaajinta iyo horumarinta nidaamka xeer-dajinta dowladda, si loo horumariyo sharciyada hay’adaha dowliga ah.
Kulanka oo ay ka soo qeyb galeen la-taliyeyaasha dhanka sharciga ee dowladda, Xafiiska Garyaqaanka Guud, iyo La-taliyaha Arrimaha Sharciga ee Ra’iisul Wasaaraha, Mudane Abukaate Cumar Cabdulle Dhageey, ayaa lagu falanqeeyay sidii loo tayeyn lahaa xeerarka dowladda, iyadoo la jeediyay doodo iyo aragtiyo dhaxal-gal ah.
Xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Mudane Kamaal Daahir Guutaale ayaa sheegay in mar walba la isku dayay hagaajinta habka xeer-dajinta dowladda, haatanna ay muhiim tahay in dib loo eego nidaamkaas oo la casriyeeyo, isaga oo ammaanay dadaalka la-taliyeyaasha sharciyeed.
Kulanka waxaa sidoo kale ka qeyb galay xubno ka socday wasaaradaha dowladda iyo sharci-yaqaano madaxbannaan, iyadoo ujeedadu ahayd in la helo hannaan mideysan oo hufan oo lagu saleeyo xeer-dajinta.