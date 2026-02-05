Guddiga Kheyraadka Qaranka, Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Gaadiidka ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta Aqalka Sare kulan muhiim ah kula yeeshay masuuliyiin ka socday Wasaaradda Batroolka iyo Kheyraadka Macdanta XFS, kuwaas oo uu hoggaaminayay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Batroolka iyo Kheyraadka Macdanta, Mudane Cabdiwahab Cabdi Cumar (Cananuug).
Kulanka oo ay shir-guddoominaysay Guddoomiyaha Guddiga Kheyraadka Qaranka ee Aqalka Sare, Sanatar Saynab Ismaaciil Maxamed, ayaa diiradda lagu saaray turxaan-bixinta Sharciga Macdanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si gaar ah looga dooday qodobbada sharciga, iyadoo masuuliyiinta Wasaaraddu ay bixiyeen faah-faahinno dheeraad ah.
Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Batroolka iyo Kheyraadka Macdanta, oo ay weheliyaan Agaasimaha Guud iyo xubno kale oo ka tirsan Wasaaradda, ayaa si faahfaahsan uga jawaabay dhammaan su’aalihii ay xubnaha Guddigu ka weydiiyeen hindise-sharciyeedka Macdanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.