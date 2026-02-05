Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda JFS Mudane Xasan Macalin Maxamuud ayaa maanta xarunta wasaaradda ku qaabilay Safiirka Dowladda Shiinaha ee Soomaaliya Mudane Wang Yu.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray, taageerada Shiinaha ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iskaashiga dib-u-habeynta cadaaladda, iyo dhisidda awoodda hay’adaha garsoorka dalka.
Safiirka Shiinaha ayaa adkeeyay taageerada joogtada ah ee dalkiisu u hayo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, isla markaana xusay in Shiinahu taageero la garab joogo dib-u-dhiska Soomaaliya iyo horumarinta dhaqaalaha.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyay Dowladda Shiinaha taageerada ay la garab taagantahay Soomaaliya, wuxuuna carrabka ku adkeeyay Dowladda Federaalka Soomaaliya inay diyaar u tahay xoojinta xiriirka, kalsoonida siyaasadeed iyo ballaarinta iskaashiga labada dal, si loo sii ambaqaado xiriirka saaxiibtinimo iyo wada-shaqeyn qoto dheer.