Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa xuska 8-da Maarso oo ku beegan Maalinta Haweenka Adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed uga hambalyeeyay doorka lama ilaawaanka ah ee haweenka Soomaaliyeed ugu jiraan dhismaha dowladnimadda dalka.

Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa haweenka Soomaaliyeed ku amaanay in ay hormuud u yihiin horumarka dalka, dhismaha Dowladnimada, waxaana uu xusay in kaalin muhiim ah ka soo qaateen geedi socodka nabada, u gurmashada dadka tabaaleysan, la dagaallanka argagaxisada, isagoo tilmaamay in ay u udub dhexaan u yihiin bulshada adduunka.