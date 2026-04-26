Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuql Insaanka Qaranka, Dr Maryan Qasim ayaa kulan heer sare ah la yeelatay wafdi ka socda hay’adda Centre for Civilians in Conflict (CIVIC), oo uu hoggaaminayay Agaasimaha Afrika Vianney Bisimwa, si loo xoojiyo iskaashiga ilaalinta dadka rayidka ah, sidii kor loogu qaadi lahaa kormeerka xuquuqda aadanaha, loona adkeyn lahaa isla xisaabtanka marka la eego hawlgallada amni ee ka socda Soomaaliya.
Kulankan waxaa uu ku soo beegmayaa xilli ay Soomaaliya ansixisay Siyaasadda Qaranka ee Ilaalinta Bedqabka Rayidka xilliyada hawlgallada ciidan iyo colaadaha, taas oo loo arko tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo badbaadada shacabka inta lagu jiro colaadaha hubeysan iyo hawlgallada amniga, isla markaana lagu hirgelinayo hannaan nidaamsan oo looga hortago waxyeellada soo gaarta dadka rayidka, loona diiwaangeliyo, loogana jawaabo.
“Guddigu waxaa si buuxda uga go’an horumarinta ilaalinta bedqabka dadka rayidka ah iyo hubinta in xuquuqda aadanaha la dhowro inta ay socdaan dhammaan hawlgallada amniga,” ayay tiri Dr Maryam, iyada oo carrabka ku adkaysay doorka Guddiga ee kormeerka, qaabillaadda cabashooyinka iyo dhiirrigelinta isla xisaabtanka si loo hubiyo in siyaasaddan ay u dhaqan gasho si loo helo ilaalin dhab ah oo shacabka Soomaaliyeed ah.