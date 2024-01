Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka Mudane Maxamuud Macallim Cabdulle ayaa maanta la kulmay ku xigeenka Ergeyga Xoghayaha Guud Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ahna Iskuduwaha Gargaarka Beni’aadannimada George Conway.

Labada dhinac ayaa ka wada hadlay in ay yeeshaan is kaashi buuxa Hay’adda SoDMA iyo hay’adaha Qaramada Midoobay si gaar ah kuwa uga shaqeeya Arrimaha beni’aadannimada, Dhibaatadii ka dhalatay El-Niño sida looga hortagay iyo cashiradii laga bartay,in la hubiyo si wadajir ah in deeqaha Gargaarka dadkii loogu talagalay loo gaarsiiyey iyo in Qaramada Midoobay ay taageerto SoDMA iyo hay’addaha kale dowladda .

Kulanka waxaa qayb ka ahaa Agaasimayaal iyo Lataliyayaal Sare oo SoDMA ka tirsan.