Gudoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Mudane Maxamuud Macallim Cabdulle ayaa maanta xarunta dhexe ee SoDMA waxa uu kulan kula qaatay Madaxa Hay’adda UNOCHA ee Soomaaliya.

Kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada hadleen in la xaqiijiyo in aysan dalka ka dhicin in la lunsado Gargaarka Beni’aadannimada lana tababaro dadka ka shaqeeya Kaamamka Barakacayaasha, daahfurka qorshaha Beni’aadannimada Soomaaliya oo dhawaan Muqdisho laga daahfuri dono.

Sidoo kale qodobada laga wada hadlay waxaa kamid ah In la helo Ciidamo Dowladda ah oo taageera samafalayaasha markii ATMIS dalka ka baxdo , in qiimeen lagu sameeyo dhibaatadii ka dhalatay xaladihii El-Niño, iyo in ay iska kaa shadaan Barnaamijka Samafalka sanadka 2024 iyo sidii loo heli la haa taageero dhaqaale.