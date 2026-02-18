Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa soo xiray Shirka Warbaahinta iyo Xiriirka Dowladda oo lagu falanqeeyay xaaladda abaarta baahsan ee ka jirta dalka iyo doorka Warbaahinta ee wacyigelinta bulshada.
Ka qeybgalayaasha shirka ayaa isku raacay in si buuxda looga shaqeeyo ka hortagga iyo wax-ka-qabashada xaaladda abaarta ee dalka, isla markaana warbaahintu ay qaadato door muuqda oo ka qeybqaata gaarsiinta gurmadka iyo taageerada dadka nugul ee ku nool meelaha ugu daran dalka.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA wuxuu sheegay in Soomaaliya ay wajahayso xaalad abaareed oo aad u daran, taasoo si weyn u saameysay dhammaan gobollada dalka, gaar ahaan bulshada ku tiirsan xoolaha iyo beeraha. Abaartan ayaa sababtay biyo la’aan baahsan, biyo La’aan, hoos u dhac ku yimid wax-soo-saarkii beeraha, iyo dhibaato soo wajahday xoolo-dhaqatada.
Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xusay in hoos u dhac ku yimid deeqihii gargaarka ee beesha caalamka, taasoo caqabad ku noqotay dadaallada gurmadka iyo samatabbixinta. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la xoojiyo isku-duubnida iyo isku-tashiga shacabka Soomaaliyeed si looga hortago in xaaladdu isu beddesho masiibo bani’aadamnimo oo baahsan.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka SoDMA ayaa ugu baaqay warbaahinta qaranka iyo tan gaarka loo leeyahay inay qaataan kaalintooda wacyigelineed, isla markaana ay mideeyaan fariimaha rasmiga ah ee ku aaddan ka hortagga iyo ka jawaabista abaarta, si bulshada loo gaarsiiyo xog sax ah oo mideysan.