Beelaha ku nool bariga gobolka Galgaduud ayaa mar kale muujiyay taageero xooggan ee ku aaddan dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta, iyadoo beel ka mid ah beelaha deegaannadaas ay deeq xoolo iyo raashin ah ku wareejiyeen gudiga abaabulka dagaalka. Deeqdan, oo ka kooban xoolo nool iyo raashin, ayaa lagu taageerayaa ciidamada iyo dadka ka qeyb qaadanaya dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta, kuwaas oo u baahan taageero joogto ah si ay u fulin karaan howlgalada nabadgelyada iyo amniga ee ka socda deegaannadaasi.

Sida uu sheegay guddoomiyaha gudiga abaabulka dagaalka, deeqdan waxa ay qeyb ka tahay taageerada bulshada ee ka imaanaysa beelaha gobolka, si loo xoojiyo dagaalka lagula jiro kooxaha Khawaarijta iyo in dadka deegaanka lagu dhiirrigeliyo inay ka qeyb qaataan dadaallada xasilloonida iyo nabad-gelyada. Sidoo kale, deeqda raashinka iyo xoolaha ayaa loogu talagalay inay ka caawiso dadka iyo qoysaska ku nool meelaha ay dhibaatada ka jirto, gaar ahaan kuwa ku jira xaalado adag iyo barakacayaasha.

Xubno ka tirsan maamulka iyo odayaasha dhaqanka ee beesha ayaa sidoo kale si xooggan u sheegay inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta, waxayna ka codsadeen dowladda iyo hay’adaha caalamiga ah in ay ka qeyb qaataan gargaarka iyo taageerada loo baahan yahay si loo dhiso mustaqbal nabadeed oo ka wanaagsan. Deeqdan ayaa sidoo kale muujineysa in dadka degaannadaasi ay ka go’an tahay ka hortagga kooxaha argagixisada ee ku soo duulaya bulshada, isla markaana ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dhulkooda iyo dadka Soomaaliyeed.

Dadaallada beelaha bariga Galgaduud dagan ee xoojinta dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta ayaa muujinaya midnimo iyo taageero dhanka bulshada ee dhinacyada amniga iyo horumarka ee dalka. Beelaha deegaanka ayaa sidoo kale diyaar u ah inay gacan ka geystaan sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo xasilloonida deegaankooda.