Nairobi, Kenya – 22 Juun 2026 – Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ), iyadoo kaashanaysa Hay’adda Maaliyadda Caalamiga ah (IFC), ayaa maanta qabatay kulankii ugu horreeyay ee Kooxda Farsamada ee Xargaha Badda Hoose Mara (Submarine Cable Landing Technical Working Group – TWG), kaas oo ay ka qayb galeen shirkadaha isgaarsiinta, shirkadaha ka shaqeeya xargaha badda hoosteeda mara, bixiyeyaasha adeegyada internet-ka (ISPs), iyo khubaro farsamo, si loo xoojiyo adkeysiga iyo horumarinta waarta ee kaabayaasha xargaha badda hoosteeda mara ee Soomaaliya.
Aqoon-isweydaarsigan oo soconaya laba maalmood ayaa ujeeddadiisu tahay xoojinta wada-shaqeynta u dhexeysa hay’adda iyo daneeyayaasha kale ee qaybta isgaarsiinta iyo teknoolojiyadda, kobcinta fahamka wadajirka ah ee caqabadaha horyaalla qaybta xargaha badda hoosteeda mara, iyo soo jeedinta tallaabooyin wax-ku-ool ah oo lagu xoojinayo adkeysiga iyo isku halaynta kaabayaasha internet-ka xawaaraha sare leh ee dalka.
Inta uu socdo aqoon-isweydaarsigu waxaa diiradda lagu saarayaa maaraynta ciladaha ku dhaca xargaha, tartanka suuqa, horumarinta kaabayaasha, iyo hirgelinta qaab-dhismeedka sharciyeed ee lagu nidaaminayo xargaha badda hoosteeda mara ee dalka.
Aqoon-isweydaarsiga waxa sidoo kale lagu falanqeynayaa natiijooyinka warbixin dhowaan la diyaariyey oo ku saabsan suuqa isgaarsiinta Soomaaliya, taas oo fursad u siinaysa daneeyayaasha inay xaqiijiyaan xogaha muhiimka ah isla markaana ay ka doodaan mudnaanta horumarinta mustaqbalka ee qaybta isgaarsiinta.
Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, Mudane Mustafa Yaasiin Sheekh, oo ka hadlay furitaanka aqoon-isweydaarsiga, ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay xoojinta wada-shaqeynta si loo kordhiyo adkeysiga kaabayaasha dhijitaalka ah.
“Xargaha badda hoosteeda mara waa laf-dhabarta isku-xirka dhijitaalka ah ee dalkeenna, waxayna door muhiim ah ka qaataan kobaca dhaqaalaha, dhiirrigelinta hal-abuurka, iyo fududeynta helitaanka adeegyada aasaasiga ah.
Kooxdan farsamo waxay xoojinaysaa iskaashiga u dhexeeya Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo daneeyayaasha kale ee qaybta isgaarsiinta iyo teknoolojiyadda si loo dhiso kaabayaal isgaarsiineed oo adkeysi leh, laguna kalsoonaan karo.”