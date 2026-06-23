Jabuuti – 18 Juun 2026: Xoghaynta Urur-Goboleedka IGAD (Intergovernmental Authority on Development) ayaa mar kale adkaysay sida ay uga go’an tahay ilaalinta madaxbannaanida, midnimada, wadajirka dhuleed iyo madax-bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo tixraacaysa Heshiiska IGAD, Axdiga Midowga Afrika iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
IGAD ayaa sheegtay inay la socoto wararka ku saabsan furitaanka safaarad ay Gobollada Waqooyi ee Soomaaliya ku leeyihiin magaalada Quddus, iyadoo mar kale ku celisay mowqifkeeda soo jireenka ah ee ah in si buuxda loo ixtiraamo midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Xoghayntu waxay muujisay walaac xooggan oo ku saabsan tallaabo kasta ama hindise kasta oo wax u dhimaya madaxbannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, IGAD waxay carrabka ku adkaysay in falalka noocaas ah ay horseedi karaan kororka xiisadaha, isla markaana ay dhaawici karaan nabadda, xasilloonida iyo iskaashiga gobolka.
Ururku wuxuu ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay dhowraan mabaadi’da sharciga caalamiga ah, kana shaqeeyaan xoojinta nabadda, wadajirka iyo xasilloonida Geeska Afrika.