Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee (SoDMA) iyo Wasaaradda Gargaarka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa maanta magaalada Baydhabo waxa ay ka daahfureen bixinta deeq gargaar ah oo loogu talagalay bulshada ay saameeyeen abaaraha ba’an ee ka jira dalkeenna, si gaar ah magaalada Baydhabo iyo deegaannada ku xeeran shacabka ku nool.
Deeqdaan gargaar waxaa daahfuray Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Isaaq Macalin (Wasiir Ganeey), oo ay wehliyaan Kaaliyaha Guddoomiyaha SoDMA ee dhanka hay’adaha Carabta Cabdiraxmaan Waxiid iyo maamulka Degmada Baydhabo.
300 oo qoys oo isugu jira naafo iyo barakacayaal dhawaan magaalada soo gaaray, kadib markii ay saameyeen abaraha ka jira dalka iyo dad jilicsan, ayaa deeqdaan isla maanta ka faa’iideystay, qoysaskan oo aad u tabaalaysan ayaa loo qeybiyay qeybaha kala duwan ee raashinka.