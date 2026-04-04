Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), oo kaashaneysa shirkadda Somali Fuel Company (SFC), ayaa maanta deeq raashin ah ku wareejisay maamulka Isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Deeqdan oo isugu jirta noocyo kala duwan oo raashin ah, ayaa loogu talagalay in lagu taageero bukaannada ku jira isbitaalka, iyadoo ka jawaabeysa baaq dhawaan ka soo baxay Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA oo ku aaddanaa in la garab istaago dadka ay saameeyeen xaaladaha adag ee dalka, gaar ahaan abaaraha iyo nafaqo-darrada.
Cabdirisaaq Cali Ciise Buule, oo wakiil ka ah shirkadda Somali Fuel Company (SFC), ayaa sheegay in deeqdan ay muhiim u tahay bukaannada ku jira Isbitaalka Banaadir, gaar ahaan hooyooyinka iyo carruurta la ildaran nafaqo-darrada, kuwaas oo si weyn ay u saameeyeen abaaraha dalka.
Ugu dambeyn, maamulka Isbitaalka Banaadir ayaa uga mahadceliyay shirkadda Somali Fuel Company (SFC), taageerada ay soo gaarsiisay, iyagoo tilmaamay in deeqdan ay wax weyn ka tari doonto xaaladda bukaannada isbitaalka