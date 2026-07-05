Hoggaamiyaha Dowladda Koonfur Galbeed Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku soo dhoweeyey wufuud ay kala Hogaaminayeen Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeele Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen (Guudlaawe), Hogaamiyaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Mudane Cabduqaadir Axmed Awcali Firdhiye iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Xasan Maxamuud Xuseen Muungaab.
Wufuudan ayaa u yimid Magaalada Baydhabo ka qeybgalka Munaasabadda Caleema-saarka Hoggaamiyaha la doortay ee Dowladda Koonfur Galbeed Mudane Shekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe.
Hoggaamiyaha Dowladda Koonfur Galbeed ayaa uga mahadceliyey madaxda maanta soo gaartay magaalada Baydhabo ka qeybgalka munaasabaddan muhiimka ah, isagoo xusay in ka qeybgalka madaxda kala duwan uu muujinayo wadajirka, iskaashiga iyo xoojinta dowlad-dhiska Soomaaliya.