Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), iyo wefdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo ayaa Axadda maanta si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhaba, oo ah xarunta ku-meel-gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wefdiga Duqa Muqdisho oo isugu jira mas’uuliyiin heer federaal iyo heer gobol ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Shaati Guduud ku qaabilay Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), iyadoo ay soo dhawaynta ka qaybgaleen xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada, Xildhibaanno, saraakiil sare, iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Safarka Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) iyo wefdiga uu hoggaaminayo ayaa la xiriira ka qaybgalka munaasabadda caleema-saarka Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur oo bishii la soo dhaafay lagu doortay Baydhaba.
Ka-qaybgalka munaasabaddan ayaa ka tarjumaya muhiimadda sii xoojinta iskaashiga, wada-shaqeynta iyo xiriirka dowladnimo ee ka dhexeeya Maamullada xubnaha ka ah dowladda Federaalka, taas oo saldhig u ah dardargelinta horumarka, adkaynta midnimada, iyo xoojinta dowlad-dhiska dalka.