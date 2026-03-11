Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha XFS mudane Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa shir guddoomiyay kulanka hagista iyo isku dubbaridka mashruuca Koronto-gelinta Kooban ee Afrika (African Mini-Grid Program), kaas oo diiradda lagu saarayo horumarinta helitaanka koronto nadiif ah oo gaarta bulshooyinka aan wali helin adeegga korontada.
Shirkan oo ah mid sanadkiiba mar la qabto ayaa lagu soo bandhigay waxqabadkii mashruuca ee sanadkii la soo dhaafay, caqabadihii la kulmay, iyo qorshaha iyo yoolalka la hiigsanayo sanadkan.
Kulanka waxaa ka qeyb galay khubaro iyo farsamayaqaanno ka shaqeeya hirgelinta mashruuca, mas’uuliyiin ka socday hay’adaha dowladda ee uu khuseeyo mashruucu, oo ay ka mid yihiin Wasaaradda Degaanka iyo isbadalka cimilada, Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha XFS iyo masuuliyiin kale.