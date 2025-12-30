Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa garoonka diyaaradaha ee Magaalada Dhuusamareeb ku soo dhoweeyey Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor), Wasiiro, Xildhibaanno heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada Magaalada Dhuusamareeb.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa magaalada Dhuusamareeb uga qeyb geli doona shirka sanadlaha ah ee madasha aragtida wadaagga ee Heritage, kaas oo dhowaan ka furmi doona Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad Goboleedka Galmudug.
