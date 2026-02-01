Madaxweynaha JFS Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay masuuliyiinta hoos ku xusan xilalka Guddoomiye Ku-xigeennada Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed:
1-Prof. Dr. Cabdirisaaq Cabdullaahi Xaashi Guddoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Tacliinta
2-Ms, Deeqa Maxamed Qaalib Guddoomiye Ku-xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda
3-Prof. Dr. Cabdullaahi Sheekh Rashiid Guddoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Ardayda iyo Isku Xirka Bulshada
4-Dr. Cali Cawil Axmed Guddoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Cilmibaarista iyo Hal-abuurka
5-Dr. Fuaad Mirre Xasan Guddoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Qorshaynta iyo Horumarinta
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr Xasan Sheekh Maxamuud ayaa faray masuuliyiintan in ay xilka culus ee loo igmaday u gutaan si waafaqsan shuruucda dalka, isaga oo u rajeeyay masuuliyiintan cusub guul iyo hufnaan.