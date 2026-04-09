Madaxweynaha JFS, Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa hambalyo u diray Garsoore Cumar Cabdulqaadir Cartan, kadib markii uu noqday garsoorihii Soomaaliyeed ee ugu horreeyay ee ka qayb gala tartanka caalamiga ah ee FIFA World Cup.
Qoraalka Madaxweynaha JFS ayaa u qornaa sida tan:
Waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa Garsooraha heerka caalamiga ah ee Cumar Cabdulqaadir Cartan oo taariikh cusub u soo hooyay dalkeenna, kaddib markii uu noqday garsoorihii Soomaaliyeed ee ugu horreeyay ee ka qayb gala tartanka caalamiga ah ee FIFA World Cup.
Guushan qiimaha leh waa mid kor u qaadaysa sumcadda Soomaaliya, isla markaana muujinaysa kartida iyo hibada ay leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku hanweyn in ay dalkooda ku matalaan fagaarayaasha caalamka.
Waxaan ku bogaadinayaa dadaalka, xirfadda iyo hufnaanta uu muujiyay Garsoore Cumar, isaga oo noqday astaan dhiirrigelin u ah jiilka cusub ee Soomaaliyeed.