Ciidamada Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (NISA) ayaa maanta magaalada Muqdisho keenay laba eedeysane oo kala ah Cabdi Maxamed Axmed iyo Daahir Tahliil Cigaal, kuwaas oo laga soo qabtay deegaannada Kaxandhaale iyo Bali-hawd ee gobolka Galgaduud, iyagoo watay laba qori oo nooca AK-47 ah.
Howlgalkan ayaa daba socda go’aannadii uu Taliyaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (NISA), Mahad Maxamed Salaad, kaga dhawaaqay gogoshii nabadeed ee ka dhacday degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud, kuwaas oo lagu adkaynayay in tallaabo sharci ah laga qaado cid kasta oo hub sharci-darro ah ku dhex qaadata bulshada ama hurisa colaadaha.
Labada eedeysane ayaa la horgeynayaa hay’adaha garsoorka si sharciga loo mariyo.
Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (NISA) ayaa laba jibbaaray howlgallada lagu sugayo amniga, xasilinta deegaannada, ka hortagga hubka sharci-darrada ah iyo falalka hurinaya colaadaha, si loo adkeeyo nabadda, wada-noolaanshaha iyo kala dambeynta bulshada.