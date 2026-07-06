Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir, oo booqasho ku jooga dalka Thailand, ayaa kulan la qaatay Madaxa Hay’adda Iskaashiga Caalamiga ah (International Cooperation Agency TICA), Mudane Chulvat Narinthrangura, iyo masuuliyiin kale oo ka socday hay’adaha horumarinta iyo iskaashiga ee Thailand.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyay dowladda Thailand kaalmada waxbarasho ee ay siiso ardayda Soomaaliyeed.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Thailand, iyo muhiimadda sare u qaadista iskaashiga horumarineed, gaar ahaan horumarinta karaanka aadanaha ee dhinacyada waxbarashada, xirfadaha farsamada, iyo kalluumeysiga.