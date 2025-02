Wasiirka Deegaanka iyo isbeddelka Cimillada Soomaaliya mudane Bashiir Maxamed Jaamac oo uu wehliyo Danjiraha Dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa kulan wadatashi ah oo looga hadlayay hirgelinta qorshaha Qaran ee ka hortagga isbadalka cimilada la qaatay qaar ka mid ah Deeq-bixiyeyaasha Caalamiga ah iyo Saaxiibada Soomaaliya ka taageera horumarinta mashaariicda, gaar ahaan arrimaha Deeganka.

Danjire Jabriil oo furitaanka shirka hadal kooban ka jeediyay ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay u yareyn lahayd saameynta isbeddelka cimilada uu ku yeeshay bulshada, maadaama Soomaaliya ay qeyb ka ahayd wadamadii saxiixay go’aanadii Paris lagu gaaray sanadkii 2016 kii ee ahaa yareynta wasaqeynta hawada.

“Caqabadaha maanta ina horyaalla waxay u baahan yihiin in loo wajaho waxqabad wadareed, doorka deeq-bixiyayaasha iyo bahwadaagteena intuba waxay udub-dhexaad u yihiin in la gaaro horumar waara. Taageeradiina joogtada ah, khibradiina farsamo iyo ballan-qaadka maaliyadeed ayaa aas aas u ah hanaanka lagu horumarinayo cimilada iyo mudnaanta deegaanka Soomaaliya”. Ayuu yiri Danjire Jabril.

Danjiraha ayaa xusay in shirkan Wadatashiga ah looga gol-leeyahay in la is waafajiyo dadaalada iyo aragtiyada wax ku oolla ah ee ku saleysan Qorshaha Qaran ee ka hortagga isbadalka Cimillada.