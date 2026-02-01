Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS), Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame, oo ay weheliyaan Wasiiru-Dowlaha iyo Wasiir-ku-xigeenka, ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah ugu soo xiray Shirweynaha Isku-duwidda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha ee u dhexeeya Heerarka Federaalka iyo Dowlad-Goboleedyada.
Shirweynahan oo socday labadii maalmood ee 31 Janaayo iyo 1 Febraayo 2026, kana qabsoomay Dhuusamareeb, ayaa waxaa lagu falanqeeyay xoojinta wada-shaqeynta iyo isku-duwidda siyaasadaha tamarta iyo biyaha ee dalka, si loo helo qorshe mideysan oo wax looga qabanayo abaaraha, loona horumariyo adeegyada tamarta iyo biyaha ee bulshada Soomaaliyeed.
Intii uu socday shirku, waxaa lagu soo bandhigay mashaariicda ay Wasaaraddu waddo, kuwaas oo ay ka mid yihiin.
* Mashruuca Soo Kabashada Korontada Soomaaliya (ILAYS)
* Mashruuca Jowhar, oo ka mid ah mashaariicda horumarinta biyaha
* Mashruuca Barwaaqo +, oo ah mashruuc ballaaran oo laga fuliyay qaybo badan oo dalka ka mid ah, kuna saleysan deris-wanaag iyo iskaashi bulsho, isla markaana xoogga saaraya dhismaha biyo-xireenada.
* Barnaamijka Abaartire, oo ay si gaar ah u fulisay Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha, (XFS) kaas oo ujeeddadiisu tahay in xal waara laga gaadho saameynta abaaraha, lana xaqiijiyo in Soomaaliya yeelato ilo biyo oo la isku halayn karo mustaqbalka.
Wasiirrada Wasaaradaha Tamarta ee Dowlad-Goboleedyada ayaa bogaadiyey wada-shaqeynta kala dhaxaysa Wasaaradda Federaalka, iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin horumarinta tamarta dalka iyo sidii looga hortagi lahaa abaaraha, Dhinaca kale waxay xuseen in mashaariicda si isku mid ah loogaga faa’iideeyo deegaannada dalka oo dhan.
Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha XFS, Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame, ayaa sheegay in Wasaaradda ayka go’an tahay ka shaqeynta sidii Soomaaliya u yeelan lahayd koronto iyo biyo la isku halayn karo, isago xusay in mashaariicda iyo ceelasha biyaha laga fulinayo dalka oo dhan si siman, aysanna ku xirnayn siyaasad gaar ah.
Ujeeddada shirkan ayaa ahayd xoojinta wada-shaqeynta iyo isku-duwidda siyaasadaha tamarta iyo biyaha ee dalka, si loo helo qorshe qaran oo mideysan, loogana jawaabo caqabadaha abaaraha, loona xaqiijiyo helitaanka biyo nadiif ah iyo tamar la awoodi karo, si loo gaaro horumar waara.
Wasiir Bidhan “Markii aan imid Wasaaradda, waxaan mudnaan gaar ah siiyay mashruuc kasta iyo shaqo kasta oo lagu hormarinayo Wasaaradda, anigoo ujeedkeygu yahay in shacabka Soomaaliyeed helaan koronto qiimo jaban iyo biyo nadiif ah, Taasi ayaana saldhig u noqotay guul kasta oo aan ka gaarnay shaqooyinkeenna.”