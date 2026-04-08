Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ka mid ah dalalka xubnaha ka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxay si diirran u soo dhoweynaysaa ku dhawaaqista heshiiska xabbad-joojinta ee u dhexeeya Dowladda Maraykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, iyadoo u aragta tallaabo muhiim ah, kana tarjumaysa dadaal wax-ku-ool ah oo lagu dejinayo xiisadaha, laguna ilaalinayo nabadda iyo amniga heer gobol iyo heer caalami.
Soomaaliya waxay ku bogaadinaysaa Dowladda Maraykanka doorkeeda hoggaamineed ee ku aaddan dhiirrigelinta is-xakamayn iyo wadahadal, Waxay sidoo kale bogaadinaysaa doorka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ee taageeridda waddo diblomaasiyadeed oo horseedi karta is-afgarad iyo xasillooni waarta.
Soomaaliya waxay si gaar ah u muujinaysaa qaddarin qoto dheer oo ay u hayso Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan, Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Jamhuuriyadda Turkiga, iyo Jamhuuriyadda Carabta ee Masar, dadaalladoodii wax-ku-oolka ahaa ee dhexdhexaadinta, kuwaas oo si muuqata uga qeyb qaatay isu soo dhowaanshaha dhinacyada iyo hirgelinta heshiiskan.
Iyadoo Soomaaliya ay si dhow ula xiriirto xasilloonida Badda Cas iyo guud ahaan gobolka Khaliijka, waxay adkaynaysaa muhiimadda ay leedahay in si buuxda loo hirgeliyo loona ixtiraamo heshiiska xabbad-joojinta, waxayna ku baaqaysaa in la sii wado wadahadallo joogto ah, oo miro-dhal ah si loo gaaro xal waara,
Amniga marinnada badda iyo joogtaynta socodka aan kala go’a lahayn ee ganacsiga caalamiga ahi waxay weli laf-dhabar u yihiin xasilloonida gobolka iyo adkeysiga dhaqaalaha caalamka.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale dib u xaqiijinaysaa mowqifkeeda mabda’a ku dhisan ee ku aaddan xallinta khilaafaadka si nabadeed, ixtiraamka madax-bannaanida dowladaha, iyo doorka udub-dhexaadka u ah ee diblomaasiyaddu ku leedahay wax ka qabashada qalalaasaha caalamiga ah. Soomaaliya waxay sidoo kale adkaynaysaa muhiimadda ay leedahay in si buuxda loogu hoggaansamo mabaadi’da Axdiga Qaramada Midoobay, gaar ahaan xallinta khilaafaadka iyadoo la adeegsanayo hannaan nabadeed.
Xabbad-joojintan waa in aan loo arkin gunaanad, balse loo arkaa saldhig muhiim ah oo gogol u ah dhismaha nabad waarta oo ku qotonta wadahadal, is-ixtiraam, iyo masuuliyad wadajir ah.
Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay taageerto dadaallada caalamiga ah ee lagu xoojinayo nabadda, lagu dhimayo xiisadaha, laguna horumarinayo xasilloonida gobolka.