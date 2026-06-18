Xoghaynta Ururka Goboleedka IGAD ayaa adkeysay sida ay uga go’an tahay ilaalinta madaxbannaanida, midnimada, wadajirka dhuleed, iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo la raacayo heshiiska IGAD, Axdiga Midowga Afrika, iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
IGAD waxay ogaatay warar ku saabsan furitaanka safaarad ay sheegtay in Gobollada Waqooyi ay ku leeyihiin Quddus, waxayna mar kale adkaysay mowqifkeeda muddo dheer soo jiray ee ah in midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya si buuxda loo ixtiraamo.
Xoghayntu waxay muujineysaa walaac ay ka qabto tallaabo kasta ama hindise kasta oo wax u dhimaya madaxbannaanida, midnimada, iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna carrabka ku adkeyneysaa in falalka noocaas ah ay kordhin karaan xiisado, isla markaana dhaawici karaan nabadda, xasilloonida, iyo iskaashiga gobolka.