Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay Shirka Isku-duwidda Ilaalinta Bulshada (Social Protection Coordination Meeting), kaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo wada-shaqeynta Dowladda Federaalka, Dowlad-Goboleedyada, iyo bah-wadaagta si loo dardargeliyo barnaamijyada ilaalinta bulshada.
Kulanka waxaa si rasmi ah u furay Wasiirka Wasaaradda, Mudane Saalim Caliyow Ibroow, oo adkeeyay muhiimadda ay leedahay isku-duwidda dadaallada ilaalinta bulshada iyo gaarista dadka nugul ee Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda, Marwo Aamina Xuseen Cali, ayaa ka qeyb-gashay shirka, iyadoo iftiimisay doorka hoggaanka Wasaaradda ku leeyahay horumarinta iyo isku-duwidda barnaamijyada ilaalinta bulshada.
Intii uu socday shirka, waxaa lagu soo bandhigay horumarka iyo casharrada laga bartay barnaamijyada kala ah.
Child Sensitive Social Protection (CSSP), Baxnaano, SAGAL Project, USR iyo SPDS.
Waxaa si gaar ah diiradda loo saaray sidii loo xoojin lahaa nidaamka ka jawaabista dhibaatooyinka degdegga ah (Shock Responsive Social Protection) iyo kor u qaadista isku-duwidda iyo wadaagista xogta.
Shirkani wuxuu qeyb ka yahay dadaallada Wasaaradda ee lagu dhisayo nidaam ilaalin bulsho oo waara, isla markaana gaaraya dadka nugul ee Soomaaliyeed.