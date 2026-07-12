RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Gaashaandhigga XFS, Mudane Axmed Macallin Fiqi, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelladii, qaraabadii,Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan bahda warbaahinta geerida ku timid Alle ha u naxariistee L/X/le Maxamed Diiriye Dhakat, Agaasime Ku-xigeenkii Warbaahinta Ciidamada Qalabka Sida.
Maxamed Diiriye Dhakat wuxuu door muuqda ka soo qaatay tebinta hawlgalada Ciidanka Qaranka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada.
Wasiirka ayaa Alle uga baryay marxuumka inuu ka waraabiyo Jannatul Firdowsa, ehelladii, qaraabadii iyo dhammaan bahdii uu ka baxayna uu ka siiyo samir iyo iimaan.