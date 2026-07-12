RADIO MUQDISHO:-Wasaaradda Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaan shakhsiyaadkii ku lugta lahaa falkii lagu xadgudbay dareyska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo calanka Mareykanka gacanta lagu soo dhigay.
Wasaaraddu waxay caddeysay in baaritaannada socda lagu xaqiijiyay dadka ku lugta lahaa falkaasi, isla markaana tallaabo sharci ah laga qaadi doono, iyadoo la horkeeni doono hay’adaha garsoorka.
Sidoo kale, Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa si adag uga digtay fal kasta oo lagu dhaawacayo sharafta, karaamada iyo sumcadda Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed, iyadoo xustay in aan marnaba loo dulqaadan doonin cid kasta oo ku kacda xadgudub ka dhan ah dareyska ciidamada ama astaamaha qaran iyo kuwa dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya.