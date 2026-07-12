RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, H.E. Amb. Marwo Khadija Mohamed Al-Makhzoumi, ayaa kulan doceed kula yeelatay magaalada Islamabad ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan, Guddoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka ee dalka aan walaalaha nahay ee Pakistan, Ms. Rabiya Javeri Agha.
Kulanka dhexmaray Wasiirka iyo Guddoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Pakistan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada horumarinta, ilaalinta iyo kor u qaadista xuquuqul insaanka. Labada dhinac ayaa sidoo kale is dhaafsaday khibrado iyo aragtiyo la xiriira doorka hay’adaha madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka, dhismaha awoodda hay’adaha, iyo muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga farsamo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Pakistan.
Guddoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Pakistan ayaa Wasiirka uga warbixisay horumarka ay guddigoodu ka gaareen hannaanka helidda aqoonsiga heerka “A”, kaas oo la siiyo Guddiyada Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka ee caalamka marka ay muujiyaan horumar muuqda oo la xiriira ilaalinta, horumarinta iyo gudashada waajibaadka xuquuqul insaanka.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Pakistan ayaa ballanqaadday in ay dowladda Soomaaliya garab ku siin doonaan sidii aqoon-kororsi iyo khibrad-wadaag loogu sameyn lahaa Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya, kaas oo Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanku dhowaan dhammaystirtay dhismihiisa.
Gabagabadii kulanka, Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka JFS, H.E. Amb. Marwo Khadija Mohamed Al-Makhzoumi, ayaa uga mahadcelisay Guddoomiyaha iyo Guddiga Xuquuqul Insaanka Pakistan ballanqaadka ku aaddan kobcinta awoodda, aqoonta iyo waaya-aragnimada Guddiga Xuquuqul Insaanka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijisay in Soomaaliya ay ka faa’iideysan doonto khibradda iyo hannaanka shaqo ee Guddiga Xuquuqul Insaanka Pakistan, si loo xoojiyo hay’adaha qaranka ee u xilsaaran ilaalinta iyo horumarinta xuquuqul insaanka.