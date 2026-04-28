Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, ayaa booqday Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Cumaan, intii uu ku guda jiray safarkiisa rasmiga ah ee uu ku tegay Saldanadda Cumaan. Halkaas waxaa ku soo dhaweeyay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Cumaan, Mudane Bashiir Xasan Xaaji.
Intii uu wasiirku ku guda jiray booqashada, waxa uu la kulmay shaqaalaha safaaradda, isaga oo dib u eegis ku sameeyay howlaha diblomaasiyadeed iyo adeegyada qunsuliyadeed. Waxa uu ku ammaanay dadaalkooda, isla markaana ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay kor u qaadista hufnaanta, xirfadda iyo bixinta adeegyo waqtigooda ku habboon oo loo fidiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Wasiir Cabdisalaam ayaa sidoo kale faray in la sameeyo horumarin gaar ah oo ku saabsan xaaladaha shaqada iyo heerarka adeegyada, taas oo qayb ka ah ajandaha ballaaran ee Wasaaradda ee lagu casriyeynayo safaaradaha Soomaaliya. Ujeeddadu waa in ay si hufan u matalaan danaha qaranka, isla markaana ay bixiyaan adeegyo la isku halayn karo oo diiradda saaraya muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dibadda.