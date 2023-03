Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa maanta qabatay Kulanka Seddex-biloodba mar la qabto ee Iskuduwidda Hawlaha Caafimaadka Soomaaliya, kaasoo socon doona muddo laba maalmood ah.

Kulanka waxaa daah-furay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka HE. Dr Cali xaaji Aadan oo ay wehelinayeen Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka HE. Dr. Maryam Maxamad Xuseen iyo Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda Caafimaadka HE. Dr Maxamad Hassan Mohame Bulaale.

Kulankan oo ah mid Sedex-biloodba mar la qabto,ayaa mar walba waxaa diiradda lagu saraa Hormarinta Hawlaha Caafimaadka dalka ee hortabinta leh, sidoo kale lagu waxaa lagu soo bandhiggaa qodobaddii kasoo baxay shirkii hore ee dhacay Dec 2022 kaas oo uu furay Ra’iisul Wasaraaha Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi barre, Kulankaan ayaa muhiim u ah Wasaaradda Caafimaadka,Waxaana lagu lafaguraa xaaladaha Caafimaad ee taagan, kuwaas oo u baahan in si degdeg ah in loo wajaho.

Shirka waxaa ka soo qeybgalay qaar kamida Agaasimyaasha Waxaayaha Wasaraadda Caafimaadka , Kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ka Wasaaraddaha Caafimaadka ee Dowllad Goboleedayda, Madaxa ka socotay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha gaar ahaan qaybta tiirka hormarinta arrimaha Bulshadda, Hay’addaha Caalamiga ah ee taageera Caafimaadka dalka, iyo ururuada Bulshadda , Isbitaaladda Guud iyo kuwa gaarka loo leeyahya.

Labdda maalmood ee uu shirka socdo waxaa lagu wada gorgfeyn doonaa Mawduucyo kala duwan oo ay kamid yihiin:

• Xoojinta Hannaanka Maamulka adeegayda Caafimaadka.

• Horumarinta Cududa Shaqaalaha Caafimaadka qeybahooda kala duwan

• Horumarinta nidaamka , Maamulida iyo maaraynta xogta caafimaadka dalka.

• Kor-u-qaadida nidaamka adeeg bixinta.