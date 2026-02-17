Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cali Xaaji Aadam ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay Xarunta Qaran ee Kilyo-dhaqista iyo Bankiga Dhiigga Qaranka, si uu ugu kuurgalo habsami u socodka adeegyada muhiimka ah ee ay xarumahani siiyaan bulshada Soomaaliyeed.
Intii uu kormeerka ku guda jiray, Wasiirku waxa uu si gaar ah u booqday qaybaha kala duwan ee Xarunta Kelyo-dhaqista, oo si bilaash ah ugu adeegta bukaanada Soomaaliyeed, isaga oo bogaadiyay dadaalka iyo hufnaanta howl-wadeenada xarunta. Sidoo kale, waxa uu mahadnaq u jeediyay Boqortooyada Sacuudiga iyo hay’adda King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) doorkooda muuqda ee taageerada iyo horumarinta adeegyada badbaadinta nolosha.
Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in Wasaaradda Caafimaadka ay ka go’an tahay xoojinta iyo ballaarinta adeegyada takhasusiga, horumarinta qalabka iyo tayada shaqaalaha, si loo hubiyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay helaan daryeel caafimaad oo tayo leh, la heli karo, isla markaana waara.