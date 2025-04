Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknolajiyadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Soomaali, oo ku saabsan “Xukuumaddu waxay dhawaan toos ugu shaqeynaysaa Xarunta Xisbiga oo laqalabaynaayo,” waxaa lagu tilmaami karaa arrin muhiim ah oo ka tarjumaysa qorshayaasha horumarineed ee dowladda ee ku aaddan teknoolajiyadda iyo isgaarsiinta dalka.

Hadalkaasi wuxuu ka dhigan yahay in dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso in ay xoogga saarto casriyeynta iyo laqabaynta xarumaha shaqo ee xukuumadda, si ay u noqoto mid ka faa’iideysata tiknoolajiyada casriga ah. Qorshahan wuxuu sidoo kale muujinayaa in dowladda Soomaaliya ay rabto in la horumariyo isdhexgalka xogta iyo maaraynta shaqooyinka dowladda, iyadoo la adeegsanayo teknoolajiyada iyo nidaamyo casri ah oo wax ku ool ah.

In la qalabeeyo Xarunta Xisbiga iyo in la hirgeliyo hawlaha shaqo ee tooska ah waxay noqon kartaa talaabo muhiim u ah horumarinta maamulka iyo sidii loo abuuri lahaa nidaam wanaagsan oo xafiisyada dowladda ay si hufan uga shaqeyn karaan.

Si aad u heshid faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qorshahan iyo waxa uu ka dhigan yahay, waxaa laga yaabaa in warbaahinta ama ilo xogeedyo rasmiga ah ay si faahfaahsan ugu soo bandhigaan. Wargaysyada dowladda iyo warbaahinta gudaha ayaa laga yaabaa inay bixiyaan warbixinno rasmi ah oo ku saabsan qorshahan iyo laqabeynta xarunta xukuumadda.